Nessuna traccia del Doblò rubato, scatta la colletta per Dj Bubu

TERMOLI. Lo scorso 21 ottobre vigliacchi hanno rubato a Fabrizio Di Bernardo, alias Dj Bubu, ragazzo disabile. il suo Fiat Doblò, attrezzato come veicolo speciale per chi non ha autonomia motoria, furto avvenuto in via delle Acacie. Appena venuti a conoscenza del furto, sui social fu un tam-tam.

«Rubata a Termoli l’auto del trasporto disabili del nostro caro amico Dj Bubu, Fabrizio Apethoven, il gesto più infame che possa fare una persona nella vita! Vi chiedo di condividere questo post in segno di solidarietà, finché possa ritrovarla al più presto... grazie», il post pubblicato da uno degli amici di Fabrizio.

Ora a distanza di 5 settimane e senza che della macchina si è avuta traccia, parte una iniziativa solidale, una vera e propria colletta.

Questo il testo dell’iniziativa.

«Qualche tempo fa hanno rubato la macchina a Fabrizio Di Bernardo (Dj Bubu).

Fabrizio è affetto da sclerosi multipla e quella macchina era l’unico modo per farlo muovere. È stata organizzata una colletta per riacquistarla. Per chi fosse interessato (spero tutti) è possibile fare un bonifico con causale acquisto auto per disabili a Fabrizio Di Bernardo (Iban IT 04D05 4244 1130 0000 000 90791). Mi raccomando partecipiamo tutti e facciamo girare questo messaggio. Grazie».