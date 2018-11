Regole a 4 zampe, attenti al cane

TERMOLI. Lo diciamo sommessamente, ma non troppo. Degli escrementi di amici a 4 zampe su strade, vicoli, marciapiedi e piazze, aiuole comprese, non ne potevamo nemmeno più.

E' vero, le colonnine per distribuire il necessario con cui raccogliere, rimuovere e smaltire i bisognini dei cani è stato fatto pessimo uso, vandali compresi. Opere pubbliche appena realizzate, dal terzo corso al lungomare Nord, dal Corso a piazza Monumento, corredate da focolai di vero degrado.

Ma il decoro urbano passa anche attraverso l'osservanza delle regole in vigore.

Tante le lamentele e segnalazioni su strade e marciapiedi ingombrate dalle deiezioni canine e da qualche giorno abbiamo notato che si è incrementata in città la lotta contro coloro che, in possesso di cani, non rispettano certe regole ben precise e facenti capo all'ordinanza numero 132 del 2013. Prima tra tutte la raccolta delle deiezioni canine; successivamente parliamo dell’esigenza di portare al guinzaglio l'animale e non portarlo in luoghi dove esiste un divieto. In questi giorni, infatti, agenti della municipale in borghese hanno elevato un numero considerevole di contravvenzioni per aver eluso tali disposizioni comunali.

Un servizio che finalmente rende giustizia anche e soprattutto a quei proprietari, purtroppo ancora pochi rispetto alla maggioranza che elude le regole, ligi ai doveri. Le multe elevate a secondo dell'infrazione registrate possono arrivare anche a toccare le 100 euro, quindi attenzione: chi ha un cane e abitualmente lo porta a fare una sana passeggiata con annessi bisogni, d'ora in avanti deve munirsi di apposita attrezzatura da raccolta deiezioni perché pare che sia scattata la tolleranza zero! Curiosità, quella destata dai Vigili urbani, che pistola alla mano inquadrano il quattro zampe di turno per rilevare il microchip.