TERMOLI. Il servizio militare di leva in Italia (formalmente, coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica, in Italia, il servizio militare obbligatorio. Istituito nello stato unitario italiano con la nascita del Regno d'Italia e confermato con la nascita della Repubblica italiana, è stato in regime operativo dal 1861 al 2004, per 144 anni. L'obbligatorietà del servizio, prevista dalla costituzione della Repubblica Italiana, è ordinariamente inattiva dal 1º gennaio 2005, come stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 226. Il personale militare di leva percepiva durante il servizio una indennità, più volte modificata nel corso degli anni e di importo variabile a seconda del corpo di inquadramento e delle funzioni svolte. Il servizio prestato era valido ai fini pensionistici ed è tale anche in seguito all'emanazione della legge Martino. Con la legge 20 ottobre 1999 n. 380 venne emanata una legge delega al governo italiano finalizzata all'introduzione, per la prima volta nella storia del paese, del servizio militare femminile volontario, consentendo così alle donne di arruolarsi come volontarie nelle forze armate italiane.

Ora da più parti politiche si parla di un voler ripristinare il servizio militare obbligatorio e allora, tramite un sondaggio, abbiamo chiesto ad alcuni termolesi se sono favorevoli al ripristino, contrari o quantomeno se hanno in mente qualche alternativa per la formazione non solo caratteriale dei giovani di oggi e uomini di domani. Maria Teresa Antonarelli: "Non serve l'obbligatorietà della leva, bisogna educare i ragazzi al rispetto in famiglia e a scuola!" Lorenzo F.: "Sono molto favorevole così ritorna anche un po' di educazione al lavoro. Il problema è che si fa un anno e poi mandano a casa: devi avere una raccomandazione grandissima". Michela Moccia: "Sto convincendo mio figlio a fare almeno un anno di servizio militare in Italia." Giovanni Castellani: "Sono favorevole! È un'integrazione all'educazione dei ragazzi. Ti responsabilizza, ti insegna l'ordine, il rispetto. Può solo far del bene!" Michele M.: "Da obiettore di coscienza dico che un buon impegno civile funziona meglio di un anno di leva." Lello Melillo: "Sono favorevole, ma non come quello che ho fatto io. Non di un anno, ma di pochi mesi, una tantum e severità assoluta contro il nonnismo. Ricordiamoci che i militari sono usati spesso nei terremoti, alluvioni e cataclismi in genere, quindi si matura e ci si responsabilizza." Maurizio Bortone: "Certo il servizio comporta una certa formazione, stare da soli, senza la mamma che fa tutto, per questo credo che il servizio militare serva per autogestirsi. Sì, sono favorevole". Rifeo Campanella: "Ripristinare la leva come era prima è semplicemente un modo per far dire ai politici che è diminuita la disoccupazione giovanile. Quello che dice Mignogna ha veramente un senso". Michele Ciarlariello: "Per i giovani di oggi ci vuole il militare! L'educazione che si matura non è paragonabile a nessun'altra esperienza".