″Io ci sarò″, Campomarino in prima linea contro la violenza sulle donne

CAMPOMARINO. L’amministrazione Cammilleri, col volto dell’assessore alle Politiche sociali Anna M. Saracino, ha dato il giusto riscontro alla giornata internazionale contro la violenza. Il colore dell'amore è rosso passione e non il viola tumefatto, questa la frase recitata tra i videomessaggi registrati dall'assessore alle politiche sociali Anna Saracino durante la manifestazione contro la violenza alle donne #IOCISARO'. Tra i testimonial dei videomessaggi anche il sindaco Francesco Cammilleri. «Tante donne hanno partecipato perché volevano esserci e metterci la faccia, nelle prime ore della mattinata in tutte le piazze e presso i principali edifici del territorio è stato posizionato "Il Posto Occupato" per ricordare il posto nella società avuto dalle donne vittime di femminicidio, presso il Parco della Solidarietà è stata posizionata una panchina rossa che doveva essere protagonista e parte integrante della manifestazione ma a causa delle avverse condizioni meteo la manifestazione si è svolta all'interno del comune. I cittadini con entusiasmo hanno partecipato coinvolgendo anche molti uomini. La manifestazione è avvenuta grazie ad una collaborazione tra il Comune e professionisti del settore come Reis fotografia e RS grafica. Per il quinto anno consecutivo l'assessorato alle Politiche Sociali ha portato all'attenzione dei cittadini un tema molto importante e delicato, in nessun modo si può far finta di nulla o girare la testa dall'altro lato, ogni giorno ci troviamo ad affrontare problematiche di questo genere e oltre a sensibilizzare la comunità, quotidianamente si lavora con i centri antiviolenza e le autorità, indicativamente il 25 novembre ci sono manifestazioni ma ogni giorno durante l'anno si lavora per aiutare chi è purtroppo vittima di violenza».