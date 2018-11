Emergenza clochard a Termoli: «Aiutateci ad affrontare l’inverno»

TERMOLI. Il rigido clima invernale si sta facendo sentire per tutti, ma quello che per alcuni è solo una seccatura per altri può diventare un problema molto serio. Nella nostra città il numero dei senzatetto non è purtroppo trascurabile, e le loro condizioni peggiorano inevitabilmente in inverno, durante i giorni e le notti trascorsi senza un riparo a temperature che vanno avvicinandosi allo zero.

La città invisibile, rete di operatori volontari che da due anni si prende cura, fra gli altri, di persone che vivono in strada o in condizioni di indigenza, lancia a termolesi e non un appello a donare coperte e indumenti invernali agli utenti, in particolare cappotti e scarpe, per far fronte all’emergenza freddo. Sono ben accetti indumenti di qualsiasi taglia, da uomo o da donna, purché in buono stato.

La maggior parte di noi ha la fortuna di disporre di questi oggetti in sovrabbondanza: ciò che spesso diventa un ingombro da accumulare in soffitta o in garage, per gli “invisibili” può davvero rivelarsi un tesoro e fare la differenza.

Quello dell’assideramento è un fenomeno da non sottovalutare; sebbene non sia possibile fare una stima esatta delle sue vittime, non essendo annoverato fra le cause di decesso considerate dall’Istat, la cronaca nazionale riporta almeno sette diversi casi di clochard morti per ipotermia nei primi tre mesi del 2018.

Per donare si può contattare l’associazione sulla pagina Facebook “La città invisibile/ Termoli” o recarsi direttamente in piazza Olimpia 1, accanto allo Stadio comunale, tutte le mattine dalle 8:30 alle 11:30.

Gli operatori ricordano che, oltre a questa richiesta che ha carattere d’urgenza, sono sempre utili e benvenuti tutti i beni di prima necessità quali alimenti in scatola, pacchi di pasta, olio, bottigliette d’acqua da mezzo litro e stoviglie di plastica.