TERMOLI. «Alla resa dei conti. Per il Molise, per il basso Molise, per l’ospedale San Timoteo: quale futuro?»

Con questa frase il presidente del comitato San Timoteo di Termoli Nicola Felice, a pochi giorni dal discusso tavolo tecnico in sala consiliare a porte chiuso, organizza il terzo dibattito pubblico con le istituzioni, da quando venne costituito lo stesso comitato, oltre alle assemblee aperte alla cittadinanza.

In previsione della scadenza del Pos 2015-2018, e la prossima programmazione sanitaria regionale, per il triennio 2019-2021, il Comitato San Timoteo ha programmato un incontro pubblico per discutere delle problematiche sanitarie.

All’incontro sono invitati a partecipare e intervenire i cittadini dei Comuni del basso Molise, l’intera classe dirigente: presidente, assessori e consiglieri regionali, parlamentari, presidente e consiglieri provinciali, sindaci dei comuni del distretto sanitario di Termoli-Larino, associazioni di categoria, associazioni e comitati civici.

Il confronto, che prevede la partecipazione di Donato Toma, Lolita Gallo e Gennaro Sosto, è previsto per le 17 di lunedì 10 dicembre, nella sala del cinema Sant'Antonio.