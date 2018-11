Il lutto di una comunità per la morte di Ilaria Mastroberardino

SAN SALVO. Ieri è stata una giornata da dimenticare per i cittadini del Vastese. Una giovane donna, una madre, ha perso la vita per andare a lavoro. Una mattina come tante, ha percorso i tornanti dal suo paesino per immettersi sulla S.S. 650 dove ha trovato la morte, una strada maledetta, lo diciamo spesso, per le tante, troppe morti a cui ci ha costretto ad assistere.

Le parole del sindaco di Tufillo Ernano Marcovecchio al telefono, quando gli abbiamo chiesto di Ilaria, erano pesanti, di rassegnazione mista a rabbia, una rabbia trattenuta perchè in queste ore è il lutto a prevalere. Sono le ore del ricordo di questa giovane donna, in cui un'intera comunità si stringerà intorno ad una famiglia, "che nei piccoli centri si fonde con tutto il paese, perchè ci si conosce dalla nascita ed il vicino è come un parente stretto".

Il corpo della giovane in queste ore si trova a Chieti, come ci spiega Marcovecchio, per l'autopsia, si attende il suo rientro per poter porgere ad Ilaria l'ultimo saluto.

Come per ogni morte, in tanti porranno come negli ultimi trent'anni quale soluzione il raddoppio della Trignina, un'arteria viaria fondamentale non solo per i piccoli centri della vallata, ma che collega le aziende del Tirreno con quelle dell'Adriatico, da qui la presenza di tanti troppi mezzi pesanti che rendono quella strada troppo pericolosa.