TERMOLI. Da tanti anni ci stiamo arrovellando sul tema che alla lunga è diventato anche abbastanza stucchevole per tutti i termolesi: tunnel si/tunnel no, la città che va modernizzata, ma non sopporterebbe anni di cantieri aperti, forse la città ne gioverà tutta o al contrario non avrà nessun effetto benefico.

A Termoli, dunque, si sono create fazioni stile guelfi e ghibellini pro e contro il tunnel.

Un amico, strenuo amante e difensore della nostra città, Vincenzo Traino, ci ha voluto donare alcune immagini inedite di una Termoli di inizio secolo scorso, con la speranza che guardandole mettano d'accordo tutti nel dire che Termoli è stata ed è tutt'oggi bella, per quanto riguarda il passato, il presente e sicuramente anche il futuro. Un processo di modernizzazione alla città va dato, questo è fuori discussione, ciò che è importante è che lo si faccia con ordine e senza stravolgimenti di sorta.

Basta guardare le foto allegate dateci da Vincenzo, che viene subito da dire che Termoli anche nella sua pochezza di strutture, da quel tempo, ha avuto tanti cambiamenti. Ora se il cambiamento vi sarà, l'importante è che lo si faccia seguendo le linee guida già tracciate lungo il corso di tutti questi anni da inizio secolo per non far smarrire l'identità che una città come la nostra e tutte le altre d'Italia, ha dettato strada facendo. Lo stravolgimento totale vorrebbe dire deviare anche la storia della nostra città. Intanto ammiriamo queste istantanee ingiallite dal tempo, ma che ci fanno ancora oggi, dopo quasi un secolo, esclamare: "Madonna mi, quant'è bbell' u' paese mi!"