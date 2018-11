Sul palco per aiutare Les Mamans d'Afrique

TERMOLI. Les Mamans d’Afrique è un’associazione Onlus riconosciuta dalla Direzione delle Entrate della Regione Lombardia portata avanti da un gruppo di amici che dopo aver visitato in varie occasioni la realtà del Togo, nell’Africa occidentale, e dopo diversi percorsi di volontariato hanno deciso di scendere in campo direttamente per riportare giustizia ed equità laddove la povertà non permette un’esistenza dignitosa alle persone, riduce le aspettative di vita e le priva di qualsiasi possibilità di emancipazione e autosufficienza.

"Con grande amore e dedizione ci dedichiamo a numerosi progetti mirati e concreti nella zona della capitale Lomé e dei villaggi rurali circostanti che interessano bambini di famiglie da noi conosciute che vivono in situazioni di estrema povertà. Il centro del nostro intervento sono e saranno sempre i bambini. L’ obiettivo dei nostri progetti è di offrire loro la possibilità di vivere in modo adeguato e di permettere loro di sfruttare le proprie capacità e aspirazioni per costruire un futuro di indipendenza e dignità per sé e per il proprio nucleo familiare in un’ottica di sviluppo locale a lungo termine. Per realizzare i nostri progetti ci avvaliamo di fidatissimi collaboratori locali che altro non sono che i nostri bambini sostenuti a distanza oggi diventati grandi con i quali si è consolidato un profondo rapporto affettivo e di fiducia.

La nostra “solidarietà 2.0” prevede il contatto costante per mezzo di WhatsApp con il Togo per abbattere le distanze e mantenere costantemente aggiornati i sostenitori con l’invio di foto e video in diretta; i bimbi che fanno parte dei nostri progetti hanno madrine e padrini in Italia che grazie alle tecnologie attuali hanno modo di ricevere foto e video del proprio bimbo in tempo reale al fine di creare un vero rapporto tra la famiglia italiana e il bimbo sostenuto". Les Mamans d'Afrique approdano con la loro associazione Onlus a Termoli venerdì 30 novembre presso l'Auditorium "Aula Giovanni Paolo II°" presso Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande dove si terrà uno spettacolo dal titolo "Ter Guglie" in cui reciteranno Maria Carmela Mugnano e Adele Terzano, intervallate dai canti della compagnia teatrale "U' Battellucce". L' evento è patrocinato dalla Fidapa, La Casa del Libro, Archeoclub e U' Battelucce.

L'orario d'inizio dello spettacolo è alle 20.30.