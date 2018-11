TERMOLI. Il liceo scientifico opzione scienze applicate dell’Istituto Majorana di Termoli ha partecipato a Futura Campobasso, l’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca (Miur) per fare il punto sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd). La manifestazione ha visto protagoniste le scuole che hanno raccontato le loro migliori esperienze confrontandosi in un’ottica di arricchimento reciproco.

La “Casa del Futuro” è il progetto realizzato dagli studenti del liceo del Majorana sotto la guida del prof Pagliarulo, docente di Fisica, e con il supporto operativo del personale tecnico dell’Istituto; è costituita da un modello realmente funzionante che, utilizzando il sole, restituisce energia elettrica per il funzionamento degli elettrodomestici e del riscaldamento. Il lavoro contiene i dispositivi per l’accumulo, la conversione, la misura e il monitoraggio dell’energia ed è progettato per sostenere una potenza fino a 500 watt. Una centralina elettronica programmabile costituita da sistema “Arduino”, realizzata dagli studenti nel corso liceale di informatica con il contributo del prof Abbondandolo, provvede alla misura costante dei parametri elettrici memorizzandoli su una memory card per una successiva analisi ed elaborazione.

Completa la Casa del Futuro un software interattivo sviluppato sempre dagli studenti del quinto anno, ideato per svolgere in pochi passaggi un audit energetico della propria abitazione evidenziando gli sprechi di energia e indicando le possibili soluzioni in termini di risparmio energetico.

In sintesi il progetto affronta il tema dell’autonomia energetica da fonti rinnovabili e del risparmio energetico che insieme costituiscono la via maestra da percorrere per un mondo più vivibile che restituisca spazio alla natura

La “Casa del Futuro” ha rappresentato un’ottima palestra per sperimentare, progettando e realizzando, le conoscenze scientifiche acquisite nel corso liceale mostrando l’aspetto applicativo del corso (liceo scientifico delle scienze applicate) che si avvale della pratica costante dei laboratori nelle discipline scientifiche.