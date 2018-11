TERMOLI. Ogni santo giorno che passiamo anche più di una volta in via Marinai d'Italia, non sappiamo se ridere o arrabbiarci.

Parliamo del monumento donato dall’Agit alla città di Termoli per l’ora contrassegnata dall’incrocio del 42esimo Parallelo col 15esimo Meridiano.

L’Ora di Termoli, che segna il fuso dell’Europa occidentale, venne inaugurato il 5 aprile 2014.

Un monumento che doveva essere un simbolo da mostrare alle persone, ai turisti, alle scolaresche, che doveva essere arricchito da fasci di luci che lo avrebbero valorizzato.

Ma nessuno da lì in poi ha pensato a migliorarne la struttura.

Sul pavimento c'è scritto “il sogno dell’Agit”, purtroppo tale è rimasto, in piazza Vittorio Veneto abbiamo il Monumento ai caduti da onorare, qui in via Marinai d'Italia dal 2014 abbiamo il monumento all’ora di Termoli, ma veramente in sordina.

Almeno si faccia qualcosa per coprire i fori per le lampade e mettere in sicurezza i fili scoperti.