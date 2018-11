TERMOLI. Il Comune prosegue sulla propria strada, ma anche i comitati No Tunnel fanno altrettanto. Questa mattina, in conferenza stampa, illustrato l’incontro odierno con l’urbanista Paolo Berdini. Ha dichiarato Marcella Stumpo, «come coordinamento e comitato No Tunnel, nonché come Casa del popolo invitiamo la città a un incontro per chiacchierare con uno dei maggiori urbanisti italiani, noto per essere stato brevemente assessore con la sindaca di Roma Virginia, in polemica con le scelte di consumo di suolo e sulla programmazione urbanistica, con la volontà di un recupero della bellezza dei centri storici e il contrasto all’abuso edilizio e alla necessità di arrivare a consumo di suolo zero. La conferenza. Ospitata dalla libreria “Il Ponte” ha visto la partecipazione anche di Pasquale Sisto e Luigino Vitulli. L’evento è in programma domani sera alle ore 18 presso il Cinema Sant’Antonio.

Si tratta di un evento importante, dal titolo non casuale: “Urbanistica, Bellezza e Partecipazione: Un Sogno ancora possibile”, e ne sarà protagonista Berdini, per la prima volta presente in Molise. E’ tra i più profondi conoscitori dell’urbanistica di Roma, e collabora come editorialista con i più importanti quotidiani italiani, così come con periodici e riviste di settore. «A lui, che già conosceva la famigerata vicenda del nostro Grande Scempio, evidentemente assurta a notorietà nazionale, abbiamo chiesto di dialogare con i cittadini sull’urbanistica come base per la difesa del territorio e della sua bellezza, e sull’importanza del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di programmazione, partendo dallo stato dell’arte in Molise, dove manca una legge urbanistica regionale ed è assente il concetto stesso di suolo bene comune da tutelare.

Riteniamo questo incontro un’opportunità unica di confronto con un esperto di livello non solo nazionale, e invitiamo tutta la cittadinanza e i mezzi d’informazione a partecipare», hanno concluso la presentazione i No Tunnel.