TERMOLI. Scopriremo oggi alle 11 in piazza Monumento le novità sul cambio di gestione dell’igiene urbana cittadina, che da domani vede in sella l’Ati rappresentata dalla Rieco.

Intanto, come vero e proprio passaggio di consegne, arrivano le ultime foto-segnalazioni, sia ricevute che realizzate da noi stessi riguardo i vari focolai di degrado che negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di riscontrare nella nostra città, sia in centro che in periferia.

Sono testimonianze che non vorremmo divenissero anche eredità del nuovo gestore.

Laddove negli ultimi anni si sono integrate in modo poco urbano inciviltà della gente, inerzia assoluta di chi avrebbe dovuto controllare ma non l’ha fatto e naturalmente chi ha tirato i remi in barca.

Quando nel 2008 salutammo la Molise Ambiente per accogliere la Teramo Ambiente avevamo gli stessi auspici che avremmo da domani in poi con la Rieco.

Apertura di credito completa, come nel nostro stile, a chiunque si insedi, con la richiesta di una cura e una attenzione particolare al nostro territorio. Questo il monito che ci sentiamo di rivolgere a chi prenderà dalla mezzanotte in mano le redini del servizio di raccolta differenziata, spazzamento e tutte le altre incombenze che riguardano la nettezza urbana a 360 gradi.