Più alberi e verde curato a scuola, mamme virtuose a Larino

LARINO. Festa dell’albero e non solo. Cresce l’attenzione verso la sostenibilità e la biodiversità. Domani, in orario scolastico, un gruppo di volontari composto da genitori e nonni, si impegnerà a pulire gli spazi esterni della scuola primaria e dell'infanzia San Leonardo di Larino, una lodevole iniziativa portata avanti in sinergia con la dirigenza scolastica e con l'amministrazione comunale. Nello specifico si provvederà a pulire gli spazi verdi, potare alcuni alberi e infine a mettere a dimora due nuovi che verranno successivamente "adottati" dagli allievi in occasione delle festività natalizie.

Un bell’esempio di cittadinanza attiva, reso possibile anche grazie alla raccolta fondi promossa dai genitori degli alunni. Tra questi, colei che ci ha contattato, è Agnese Giulietti, una signora di nazionalità polacca che si è sposata e integrata in basso Molise, mamma di quattro bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia e Primaria di San Leonardo.

«Accompagnando i bambini a scuola, ho avuto modo di osservare gli spazi esterni e ho pensato che si potrebbero migliorare. Quindi mi è venuta l’idea di rendere gli spazi verdi più piacevoli ed accoglienti, coinvolgendo volontariamente alcuni genitori e nonni per la loro sistemazione. Ho già avuto un colloquio preliminare con la dirigente scolastica e il sindaco e ho preso accordi in tal senso. La manifestazione si svolgerà sabato primo dicembre durante l’orario scolastico. Visto che ci troviamo in prossimità delle festività natalizie, è stato bello comprare e piantare due alberi che potrebbero essere addobbato dai bambini. Ciascun bambino verserà un euro».