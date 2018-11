MONTECILFONE. Il terremoto che lo scorso 16 agosto ha colpito il Molise e che ha visto Montecilfone tra i paesi del cratere sismico, non ha provocato, fortunatamente, crolli e vittime; tuttavia, proprio per questo motivo probabilmente l'evento sismico è passato quasi inosservato, complice anche la concomitanza, proprio in quei giorni, con il tragico crollo del ponte Morandi di Genova, il quale ha comprensibilemente polarizzato l'attenzione dei media e della politica nazionale. A questo riguardo, basti pensare che, a parte il ministro per il Sud Barbara Lezzi, nessun esponente del Governo si è recato in visita in Molise durante quei difficili giorni, fosse anche per sincerarsi personalmente dell'entità dei danni riportati o per esprimere vicinanza e sostegno alle popolazioni colpite.

Ma se per il paese intero il sisma in Basso Molise è passato in sordina, così non è stato per i Circoli Rotary International del Molise, precisamente quelli di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino: i rispettivi presidenti hanno partecipato questa mattina, 30 novembre, alla conferenza stampa indetta dal sindaco di Montecilfone Franco Pallotta, che si è tenuta nella sede provvisoria del Municipio.

Nell'occasione è stata presentata al pubblico ed alla stampa l'opera che i detti Club molisani hanno deciso di finanziare quale segno tangibile di attenzione e di vicinanza ad una comunità duramente colpita dagli eventi sismici del 16 agosto scorso:

«Si tratta», ha detto il sindaco Pallotta, «di una rampa per rendere accessibili anche ai diversamente abili una piazza del paese, arredandola con giochi fruibili anche dai portatori di handicap. I Circoli Rotary hanno previsto un investimento di 10000 euro, e si sono già attivati per raccogliere i fondi necessari: per esempio, domenica ad Isernia si terrà un concerto di una cover band dei Bee Gees, ma sono previste altre iniziative».

«la riconoscenza verso il mondo rotaryano e il suo impegno a favore del prossimo, che sinceramente conoscevo poco,», ha continuato Pallotta, «sarà espressa intitolando la piazza al fondatore del Rotary Paul Harris e inserendo i loghi dei 4 circoli molisani. Domani ci sarà un consiglio comunale per la procedura amministrativa per l'intitolazione.»

«E' vero, non abbiamo subito crolli», ha concluso il sindaco, «Ma ci sono ancora 170 sfollati, e molti, dopo il terremoto, sono andati a vivere a Termoli o a San Salvo: qualsiasi iniziativa possa accentrare l'attenzione su un paese che rischia lo spopolamento, ben venga».