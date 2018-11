TERMOLI. Amministratori, come consiglieri comunali di maggioranza, l'intera giunta col sindaco Sbrocca, rappresentanti della Rieco, l'Ati che da domani gestirà il servizio di raccolta dei rifiuti a Termoli, tutti insieme appassionatamente in piazza Monumento, dinanzi ai nuovi mezzi aziendali per presentare la nuova gestione dell'igiene urbana a Termoli.

Novità immediate l'attivazione del numero verde 800.688.712 e dell'eco-sportello all'interno del municipio di Termoli, con orari che ricalcano quelli dell'ente, dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì e il rientro pomeridiano martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

A illustrare il passaggio di consegne sono stati il sindaco Angelo Sbrocca e il direttore della Rieco e Smaltimenti Sud Angelo Di Campli.