TUFILLO. Si sono svolti questo pomeriggio a Tufillo, presso la chiesa di Santa Giusta, i funerali di Ilaria Mastroberardino, la donna 30enne deceduta per una tragica fatalità alle prime luci dell'alba del 28 novembre (LEGGI). Ad officiare la messa è stato il parroco del posto, don Rino Ronzitti.

In tanti hanno preso parte all’ultimo saluto della donna ed hanno gremito fino all'orlo la chiesa del paese. L'ingresso della bara in parrocchia è stato accompagnato dalla banda del posto. La 30enne è morta in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto sulla Trignina in territorio di Dogliola. I medici hanno tentato di tutto per salvarla, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. Il trauma cranico-encefalico le è stato fatale.

Incredulità e tanta tristezza sono i sentimenti che hanno accompagnato l’uscita del feretro verso il cimitero di Tufillo. Straziati dal dolore i famigliari, i parenti e i gli amici che hanno preso parte al rito funebre. La donna lascia un marito ed un figlio di appena 3 anni.