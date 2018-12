Vigili del fuoco al centro sociale per anziani Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sono terminati venerdì scorso, 30 novembre, gli incontri sulla “Sicurezza in casa” nei centri sociali di Termoli, fortemente voluti dalla vice sindaca Maria Concetta Chimisso, assessora con delega specifica alle Politiche sociali e dall’assistente sociale Concetta Paolitto, e tenuti dal Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli Capo Reparto Aldo Ciccone con i suoi collaboratori. Grande l’attenzione dei partecipanti agli incontri dove sono stati evidenziati le casistiche più frequenti e tipiche degli incidenti domestici, proponendo soluzioni o azioni di mitigazione dei danni. Temi specifici legati alle problematiche relative a gas, acqua, fuoco, cadute, monossido di carbonio, elettricità, comportamenti pericolosi.

Quasi due ore di incontro, con notevole interazione dei partecipanti che hanno gradito particolarmente l’iniziativa riportando anche episodi personali in cui sono stati coinvolti e riconducibili alla casistica di incidenti domestici, avvalorando ancora di più quanto veniva illustrato.

Gli incontri si sono tenuti il 20 novembre al centro sociale di via Tevere, il 26 al centro sociale di via Cina, il 28 al centro sociale di via Sannitica ed il 30 al centro sociale di Santa Maria degli Angeli.