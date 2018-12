TERMOLI. Per un non Termolese una sigaretta al mistral, almeno per pochi istanti, potrebbe sembrare una concorrente della sigaretta al mentolo. Quindi scambiando mistral per un’essenza od un profumo.

Per un Termolese, però, Mistral rappresenta un riferimento ben preciso l’Hotel Mistral sito sul Lungomare Nord o di Sant’Antonio.

Ma Mistral è anche il nome francese del vento il maestrale.

Però il titolare dell’hotel, lo si può capire, ha preferito per ragioni turistiche affaristiche l’appellativo francese internazionale piuttosto che l’italiano maestrale ed ancor meno il dialettale u’ maestrl. Ha voluto utilizzare l’appeal turistico per la potenziale clientela internazionale ed italiana e non certo termolese.

In ogni caso il maestrale è un vento ben noto a tutti i termolesi. Certamente non amato perché è un vento che si fa sentire: è freddo e viaggia spesso ad oltre i 100 km all’ora.

Quand è fort gli armatori e gli stessi marinai sono preoccupati per i loro moto-pescherecci. Potrebbe annientarsi il loro strumento di lavoro. Ed impotenti guardano le onde del mare che rendono le imbarcazioni oscillanti simili a delle barchette finte mosse a piacimento dal maestrale.

In paese. Chi può o perché non costretto da urgenze evita di uscire da casa. C’è sempre il pericolo che qualcosa che gli cada in testa.

Naturalmente il maestrale compare nella Rosa dei Venti posta sul pavimento in piazza Castello sul lungomare che porta ai famosi trabucchi e sotto il Castello di Federico II. Una realizzazione istruttiva. Per Termolesi e turisti è molto facile la lettura di identificazione della direzione del maestrale. Ed ovviamente degli altri venti quali ad esempio scirocco, libeccio, tramontana.

Nella realtà quando soffia un vento molti, a parte una minoranza delle persone anziane, non sono in grado di identificare di quale vento si tratti e ancor meno sono in grado di fare l’accoppiata giusta vento e direzione di provenienza.

Chi vuole visiti quindi la Rosa dei Venti. Il vantaggio, rispetto ad Internet, è di focalizzare il nome del vento e la sua direzione con punti di riferimento reali della propria città.

Ma torniamo al tema fumare una sigaretta al Mistral. E’ un semplice amarcord insieme ad un gioco di parole.

Eravamo in genere tre quattro ragazzi di 12 /14 anni circa. Assolutamente non in stagione estiva data la riservatezza della mission da compiere. Si partiva dal paese, si scendeva la scalinata che da Corso Nazionale porta al Lungomare Colombo, si oltrepassava il Panfilo fino ad arrivare ad una rientranza del muraglione naturale sottostante la ferrovia. Oggi in quella rientranza c’è una strada che collega il mare alla parte Nord di Termoli mentre ai lati ci sono i due alberghi:il Mistral ed il Mediterraneo.

Bene. In suddetta rientranza ci nascondevamo per non essere visti, mentre (udite udite) fumavamo una sigaretta.

Il pericolo era che passasse qualcuno che, ci scoprisse e conoscesse i nostri genitori ai quali riferire il fattaccio.

Lasciatemi dire la banalità: come sono cambiati i tempi.