TERMOLI. Bella serata quella di venerdì presso l'auditorium Giovanni Paolo II° di Santa Maria degli Angeli all'insegna della solidarietà per l'associazione Les Mamans d'Afrique, l’Onlus che ha una sola ed unica missione umanitaria, quella di aiutare i bambini di una parte dell’Africa, il Togo, dove c'è quasi nulla.

Les Mamans d'Afrique hanno scelto questa missione per portare loro un sorriso e tanto amore oltre alla solidarietà che parte da tutta Italia e anche dal nostro Molise. Tutto questo sotto forma di scuole, pozzi di acqua potabile, cibo e molta umanità.

Loris e Raffa, che hanno curato la serata, sono stati splendidi anche nel far fronte ad alcuni imprevisti tecnici organizzativi dell'ultimo momento, come l'assenza della poetessa Adele Terzano fermata da un piccolo incidente domestico, ma che comunque non ha fatto mancare il proprio contributo con i suoi componimenti letti da una ragazza in dialetto guglionesano.

Sul palco anche alcuni giovani studenti delle scuole medie di Termoli e Guglionesi che hanno partecipato ad un concorso di poesie a livello nazionale che i termolesi Veronica Zitti e Nicolò Ferrazzano hanno anche vinto.

Dopo i ragazzi, vi è stata l’esibizione di un duo composto da fisarmonica e canto con due brani tradizionali guglionesani. Non poteva mancare l'esibizione dell'Associazione Teatrale U' Battellucce che ha recitato e cantato alcune bellissime poesie di due grandi poeti termolesi, Perrotta e D'Andrea oltre ad una sui moti giacobini ai tempi del regno dei Borboni e dei francesi con due testimoni martiri ed eroi, i fratelli Brigida.

A conclusione della bella serata la poetessa termolese Maria Carmela Mugnano anche lei applauditissima per i suoi componimenti poetici in vernacolo. Tutto senza perdere di vista il tema della serata, l’aiutare Les Mamans d'Afrique a proseguire nella loro opera di sostegno ai bambini del Togo.