TERMOLI. Per 30 anni ogni sabato tre bancarelle di ambulanti di prodotti alimentari servivano la propria ormai affezionata clientela della zona della piscina comunale, via Asia, via Giappone, via Cina e zone limitrofe: erano diventati i fornitori abituali di frutta, salumeria e latticini delle tantissime persone residenti in quelle zone e non solo. Il sabato andare a fare la spesa da loro era diventato un rito irrinunciabile: con i loro tre mezzi adattati per il lavoro, si posizionavano lungo il pezzetto di strada che da via Giappone porta all'entrata del Macte, il nuovo museo di arte contemporanea termolese.

Eppure i commercianti, da questa mattina sono stati sfrattati ed invitati a trovarsi un'altra zona per poter esercitare il loro lavoro. La strada dove di solito si posizionavano è stata sbarrata da dei blocchi di cemento. Chi ha vivacemente protestato e alla nostra vista si è quasi scatenato prendendoci d'assalto per parlare di quanto accaduto, sono stati i tanti clienti che arrivati come ogni sabato per comprare i prodotti nostrani, hanno trovato questa spiacevole novità.

"Noi non vogliamo andare da nessuna parte: questi ragazzi devono restare qui in via Giappone, ormai li abbiamo adottati e poi se proprio devono andare via da qui che trovino loro almeno una postazione vicina a questa, per esempio Piazza del Papa per almeno tre sabati del mese, poi per quando c'è la fiera, si vedrà.

Siamo pronti anche a fare una raccolta di firme per la riuscita delle nostre intenzioni. Non vogliamo assolutamente fare a meno di questi ragazzi con i quali noi consumatori ci troviamo benissimo da anni."

Pur non volendo intervenire a gamba tesa su questioni amministrative, abbiamo capito una cosa e cioè che sono gli utenti della vastissima zona che protestano contro il ristabilimento in quell'area dei tre commercianti che difficilmente potranno essere seguiti se verranno dislocati altrove. Verrebbe penalizzata una vasta area di utenza, magari se si riuscisse a trovare un posto nei paraggi, si farebbe contenti tutti. Almeno per una volta confidiamo nei buoni sentimenti di chi di dovere e, per una volta tanto, di non ragionare con il libro delle leggi, ma con le pagine della logica.