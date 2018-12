Nuovi gestori, vecchie abitudini e prime segnalazioni

TERMOLI. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Massima apertura di credito, dicevamo la scorsa settimana, per il cambio del gestore sulla raccolta differenziata, ma già arrivano le prime segnalazioni di situazioni che continuano a essere incresciose, l’ultima delle quali dalla vituperata via delle Tamerici.

«Caro Direttore, qualche giorno fa ho letto che la Teramo Ambiente veniva sostituita da una nuova Società pronta a “ripulire” finalmente Termoli (Ati Rieco e Smaltimenti Sud, ndr).

Passatami l’euforia iniziale mi sono chiesto “cambiano la società di raccolta ma non sostituiscono né gli operatori ecologici (ovviamente solo quelli chi “meritano” di essere sostituiti) né cambiano chi deve controllare il loro operato, quindi a cosa serve? Non migliorerà nulla”. A pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si piglia. Ed effettivamente in via delle Tamerici non è cambiato nulla».

Una situazione che abbiamo monitorato a occhio sin dallo scorso sabato ed effettivamente in più parti così è stato, ossia, non si è registrato il cambio di passo. Almeno sulla raccolta differenziata.

Non sappiamo se il passaggio immediato al ritiro contestuale su tutto il territorio comunale di ogni giorno possa comportare ritardi rispetto al vecchio calendario.

Forse era il caso di provvedere a un ritiro vecchia maniera per le prime tornate e poi progressivamente modificare il lunario, anzi, considerando lo stato in cui versa ogni sito che ospita i contenitori della differenziata, sarebbe opportuna una bonifica con lavaggio di tutti i luoghi che in questi dieci anni hanno visto la presenza dei bidoni di vari colori, poiché la sanificazione è davvero rimasta una chimera nel corso del tempo.