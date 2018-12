TERMOLI. Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di una nuova struttura in via Pertini che verrà denominata ‘Palaltrisport’ che prevede un campo polivalente e moderni spogliatoi.

La struttura sarà dedicata ad ospitare sport diversi dal calcio, il basket e il volley. Vi troveranno spazio invece gli sport quali ad esempio la ginnastica (artistica e ritmica), la scherma, il pugilato, le arti marziali e molti altri sport che fino ad oggi in città non hanno trovato spazi idonei.

Questa mattina, 3 dicembre 2018, è stata predisposta l’area di cantiere che nei prossimi giorni vedrà l’attuazione del progetto realizzato dalle società Blu Costruzioni, Del Re Immobiliare e Tecnoliam.

Il nuovo spazio sarà a disposizione delle associazioni sportive che intenderanno avvalersi della nuova struttura per svolgere le loro attività.