″Felicemente abili″, un progetto per una città sempre più inclusiva

TERMOLI. Si è svolta questa mattina, 3 dicembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle persone disabili, la presentazione del progetto "Felicemente Abili. L'importanza del gioco per i bambini disabili" alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca, il vicesindaco Maria Chimisso, il presidente della Consulta per le disabilità del Comune di Termoli Tina De Michele, il direttore amministrativo dell'Asrem Antonio Forciniti, il coordinatore dell'Ambito sociale territoriale di Termoli Antonio Russo e la presidente dell'Apsi Adriana Viotti.



Il progetto è stato presentato e voluto proprio dal presidente della Consulta per le disabilità Tina De Michele che lo ha descritto nei vari punti programmatici: l'obiettivo è quello di creare una rete tra istituzioni, enti e mondo dell'associazionismo per garantire i diritti fondamentali alle persone con disabilità.

Tra le varie azioni previste dal progetto 'Felicemente abili' c'è la ludoteca inclusiva che avrà luogo nello spazio Gioca e Crea di Termoli, il supporto psicologico nelle scuole, il campo estivo presso uno stabilimento che è in fase di individuazione ed una rete per il riuso degli ausili che sarà chiamata banca degli ausili. Ma sono molte altre le iniziative previste dal progetto che partirà ufficialmente con il nuovo anno dopo una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini e le famiglie con persone con disabilità.