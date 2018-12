Dall'angoscia alla soddisfazione, siti ripuliti in un battibaleno

TERMOLI. Non abbiamo fatto un mero processo alle intenzioni stamani nel riportare le lamentele dei residenti di via delle Tamerici, a cui in corso di giornata si erano aggiunte pure quelle di via Giappone.

Il tempo di rivolgere, inoltrandole, alla Rieco le situazioni che ci erano state segnalate, in poco tempo, entrambi i siti sono stati ripuliti e abbiamo anche incassato l'elogio dei residenti, passati dall'angoscia alla soddisfazione, finanche elogiando l'inattesa solerzia.

Ecco, qui siamo sulla strada giusta. Attenzione alle esigenze dell'utenza e per quanto ci consta non ci cruccia affatto fare da testimoni di istanze e ringraziamenti, purché si lavori di squadra tutti assieme per tenere Termoli nel pieno decoro.

Comprendiamo il periodo indispensabile di ambientamento, dovuto anche a una pesante eredità ricevuta nel passaggio di consegne, ma anche quella inerzia negativa con cui parte della cittadinanza aveva agito non stimolata affatto dall'attenersi alle norme regolamentari dell'igiene urbana.

Il giro di vite per una città più pulita dovrà derivare da tutti, non solo dal nuovo gestore.