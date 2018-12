Buche, strade e manutenzione: contenti a metà!

TERMOLI. La gestione della manutenzione delle strade è cosa alquanto complessa, vista la penuria di fondi. E non sempre lascia soddisfatti i residenti, tra cui il signor Maurizio Colella.

«E' sempre un piacere constatare, ancora una volta, che le segnalazioni dei cittadini su Termolionline vengono tenute in considerazione da chi di dovere anche se....a metà, per così dire.

Infatti, come avvenne per lo spostamento del segnale in via Asia, anche nel caso di via delle Magnolie, il lavoro non è stato completato, appunto, nella sua totalità.

Infatti, come si può vedere dalla foto allegata, la buca più grande, sita in via degli Aceri incrocio con via delle Magnolie, è stata chiusa con dell'asfalto ma quella più piccola, a sinistra della stessa e, sopratutto, quelle insistenti su via della Magnolie, sono ancora tutte come erano nei giorni scorsi.

Per carità, come si suol dire chi si accontenta gode, ma, ripeto, come nel caso di via Asia non si poteva fare un piccolo sforzo in più e chiudere anche le altre?

Forse l'intervento è stato posto in essere da qualche volontario cittadino che ha inteso operare sua sponte per cercare di arginare la problematica ed è riuscito a riparare solo quella più grande e profonda?!

Se così fosse, vorrei ringraziarlo pubblicamente e ringraziare, ancora una volta, Termolionline per il fattivo supporto che quotidianamente offre a noi cittadini/lettori».