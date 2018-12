In Cattedrale la Santa Barbara della Capitaneria di Porto

TERMOLI. Nel solco di una tradizione centenaria, la Capitaneria di Porto di Termoli ha celebrato, oggi alle ore 11 presso la Basilica Cattedrale, la cerimonia religiosa in onore di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, cerimonia che sarà officiata dal vescovo Gianfranco De Luca, con la presenza di don Giuseppe Graziano, sacerdote cappellano militare e don Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale.

Santa Barbara è esempio di rettitudine, coerenza, dignità e determinazione e richiama tutti gli appartenenti alla Marina Militare ad un momento di riflessione sui valori e sull’etica della nostra professione. Valori di lealtà alle istituzioni, onestà, determinazione impegno e trasparenza su cui si fonda l’agire quotidiano al servizio della comunità.

Nell’occasione vengono conferite una Medaglia Mauriziana, per dieci lustri di carriera, e le ricompense a 3 (tre) Militari della Capitaneria di Termoli per i servizi resi ed in particolare per essersi, il giorno 8 Luglio 2018, eccezionalmente distinti in una operazione di soccorso a favore di 3 (tre) bagnanti, che a causa delle pessime condizioni meteo in corso non riuscivano a tornare a riva; l’indiscussa prontezza di azione posta in essere dai militari ha contribuito a salvare la vita ai tre malcapitati.

Quanto detto a testimonianza che l’adesione a valori propri e fondanti così come l’appartenenza alla Forza Armata, senza essere retorici retaggio del passato, continuano ad essere mantenuti vivi nel servizio quotidiano.

Alla celebrazione prenderanno parte rappresentanze delle autorità civili e militari della città e della provincia, le associazioni d’arma e combattenti ed in particolare l'Associazione Nazionale Marinai D'Italia – gruppo di Termoli, gli operatori portuali, circoli e sodalizi nautici.