Violenza domestica e minori, discussi temi di sempre maggiore attualità

TERMOLI. “Misure interdittive e allontanamento del minore”, “violenza domestica: aspetti civilistici e penalistici nell’ambito minorile”. Questi sono i temi del convegno ospitato presso la sala consiliare del Comune di Termoli venerdì scorso, con l’intento di promuovere una attività di formazione e aggiornamento professionale a favore di vari professionisti psicologi, terapeuti, avvocati, giudici in materia di diritto di famiglia e minorile. Numerose le questioni trattate nel corso dell’incontro.

Famiglie in disgregazione, minori allo sbando. Dove arriva il diritto nella loro tutela? I casi, quelli più eclatanti, sono sotto gli occhi di tutti e allora col contributo dell’ordine forense di Larino e di alcuni magistrati, l’Aiaf Molise ha voluto fare il punto della situazione.

A rompere il ghiaccio è stata Michela Bruno, in rappresentanza del Consiglio frentano, quindi l’avvocatessa Manuela Vigilante, come padrone di casa in sala consiliare. A seguire Michele Urbano, vicepresidente Aiaf, col presidente Romeo Trotta a moderare il dibattito. Saluto anche da Roberto D’Aloisio in rappresentanza delle camere penali. Tra i relatori intervenuti, il Pm della Procura di Larino Marianna Meo ha introdotto il tema sulle misure interdittive e allontanamento del minore, mentre la Rossana Venditti, procuratore del tribunale per i minorenni di Campobasso ha trattato il tema violenza domestica: aspetto civilistico e penalistico nell’ambito minorile.

La Meo ha illustrato dettagliatamente l’istituto dell'allontanamento del minore e ha spiegato quali sono i presupposti che giustificano l’allontanamento e ha esposto la casistica dell’applicazione dell’istituto nel circondario di Termoli e Larino. La dottoressa Venditti ha spiegato quali sono le tipologie di violenze domestiche che purtroppo con sempre maggiore frequenza si verificano sul nostro territorio, soffermandosi sugli istituti penalistici e civilistici che il nostro ordinamento prevede. Al convegno hanno partecipato molti avvocati del foro di Larino, di Vasto, Pescara e numerose istituzioni. Al termine dei lavori i relatori si sono complimentati con il tutto il direttivo Aiaf Molise per la lodevole iniziativa e la scelta dei temi che si sono affrontati, molto attuali. L’Aiaf Molise, invece, ringrazia tutti i relatori e il Comune di Termoli, per aver accordato ospitalità all’evento.