TERMOLI. Oggi 4 dicembre è Santa Barbara, la santa protettrice Vergine e Martire, festeggiata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. Questa giornata è ormai diventata una vera e propria festività per tutti i lavoratori impegnati in lavori in cui si ha a che fare con esplosivi, fuoco e materiali pericolosi. Secondo la tradizione religiosa la santa protegge inoltre dalle morti violente e dai fulmini. Minatori, vigili del fuoco, addetti alla preparazione di fuochi pirotecnici, artificieri, membri del soccorso alpino e speleologico, geologi, e in generale chi lavora all’aperto o in cantiere, celebra oggi la propria santa protettrice. La venerazione di Santa Barbara è andata ben oltre la religione Cattolica e Ortodossa, ed è entrata a far parte anche del sentire comune e persino del linguaggio: il termine “santabarbara”, infatti, è in genere riferito ai magazzini dove si stocca il materiale esplosivo.

Come ogni anno in questa giornata ci siamo recati presso la caserma del distaccamento di Termoli, dove sono arrivati ospiti esterni di vari corpi militari e familiari oltre ai vigili del fuoco in pensione accolti dal Comandante del distaccamento termolese Aldo Ciccone. La consueta cerimonia della santa messa celebrata dal simpaticissimo Don Luigi Mastrodomenico della Parrocchia Santa Maria degli Angeli. Presenti anche i piccoli alunni della scuola elementare di Difesa Grande che si sono messi tutti attorno a Don Luigi. Due momenti emozionanti durante il rito religioso, la lettura della preghiera del pompiere e il canto in coro dell'Inno di Mameli. Dopo la messa, tutti fuori nel piazzale per la benedizione della statua nella nicchia all'entrata della Caserma e poi alcuni interventi e simulazioni dei vigili del fuoco durante un incendio con ferito sul tetto che è stato recuperato con la scala antincendio e poi una volta prelevato consegnato ai sanitari del118 allertati per le cure del caso e il trasporto in ospedale. Poi un piccolo rinfresco per gli intervenuti. Infine il pranzo per gli invitati. Di seguito il testo della preghiera del pompiere:

"Iddio, che illumini i cieli e colmi gli

abissi, arda nei nostri petti, perpetua, la

fiamma del sacrificio.

Fa più ardente della fiamma il sangue

che ci scorre nelle vene, vermiglio

come un canto di vittoria.

Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia.

Quando a gara con le aquile verso TE saliamo,

ci sorregga la TUA mano piagata.

Quando l'incendio irresistibile avvampa,

bruci il male che s'annida nelle case

degli uomini, non la ricchezza che accresce

la potenza della Patria.

Signore, siamo i portatori della TUA croce,

e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio non è vissuto,

poiché per noi credenti la morte è vita e luce:

Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque,

nell'inferno dei roghi.

La nostra fede è DIO

PER S.BARBARA MARTIRE. COSI SIA"