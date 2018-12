ScopriTermoli, per godersi la città in maniera ecosostenibile

TERMOLI. Urban Termoli Trail - Prenderà il via alle 10,00 di sabato 08 dicembre 2018 dalla centralissima Piazza Vittorio Veneto a Termoli la XIV edizione della ScopriTermoli, la corsa dell'Immacolata. L’evento organizzato dall’ASD Runners Termoli, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Molise, patrocinato dal Comune di Termoli e d’intesa con la Regione Molise, è uno degli eventi sportivi che rientra all’interno del progetto Zero Waste Blu– finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea Interreg Italia – Croazia. Il progetto, durante la XIV edizione della Scopritermoli, intraprenderà azioni mirate a rendere la manifestazione un evento sostenibile ed accessibile, un’esperienza nuova ed entusiasmante. Le azioni che saranno intraprese vedranno l’utilizzo di acqua di rete per il ristoro e all’arrivo, prodotti locali e a km0 per la realizzazione del pacco gara e delle premiazioni, utilizzo di materiale compostabile, biodegradabile e riciclato, l’utilizzo di iscrizioni on line e di pettorali eco compatibili, il posizionamento di isole ecologiche per la raccolta differenziata, l’utilizzo di contenitori per la raccolta dei rifiuti sul percorso con ausilio di volontari per garantire la pulizia e il decoro urbano. Grazie alla spettacolarità del percorso, scelto con cura dagli organizzatori della Runners Termoli, la manifestazione da tre anni ha assunto la veste di Urban City Trail con interessamento di percorsi naturalistici o da borghi antichi e di particolare interesse storico/culturale.

Circa 10 km per i più veloci che approfitteranno dell'altimetria favorevole per migliorare il proprio personale ma circa 10 km di emozioni per chi vorrà godersi il passaggio nel borgo antico sotto le mura del Castello Svevo, sfiorando la Cattedrale e il muraglione perimetrale dal quale si potrà ammirare a sud il promontorio del Gargano e le isole Tremiti mentre a nord la Maiella innevata in tutta la sua maestosità. Gli atleti potranno correre lungo la battigia sfiorando le onde che invadono la sabbia facendo respirare la brezza marina per poi rientrare sul Corso Nazionale dopo aver percorso tutto il nuovissimo lungomare nord. Gare collaterali riservate alle categorie CIP, per i più giovani, con gli amici a quattro zampe e passeggiata da 5 km non competitiva, permetteranno a tutti di partecipare a questo evento unico nel Molise, al quale è stato abbinato anche un concorso fotografico. Partner dell’evento l’Avis Termoli e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Al termine della manifestazione sarà presente un ristoro post gara organizzato dall’Istituto Alberghiero di Termoli che curerà l’organizzazione con prodotti di aziende locali biologici con spiegazione del menù preparato. Il ristoro è accessibile a tutti in quanto tiene conto di esigenze personali degli atleti (vegetariani, celiaci, allergie) Per informazioni www.runnerstermoli.it, pagine facebook Runnerstermoli e Scopritermoli

E’ il primo evento sportivo del progetto Zero Waste Blu per cui vi è molta attenzione da parte dei responsabili del programma di cooperazione territoriale Europea e di tutti i partner del progetto.

Lo staff della cooperazione territoriale della regione Molise che, per i risultati conseguiti nell’ultimo periodo, è considerato un esempio da seguire a livello europeo, unitamente a tutto il servizio regionale del turismo e sport, con l’ausilio del Comune di Termoli, dell’Azienda di Soggiorno e dell’Istituto Alberghiero ha elaborato un programma molto interessante che non si limita solo alla gara del giorno 8 dicembre.

Nei giorni precedenti sono previsti momenti formativi con gli studenti della facoltà di Scienze Motorie e poi con gli alunni dell’Istituto Alberghiero di Termoli con intervento di esperti di organizzazione di eventi per tutelare l’ambiente e fare attività senza rifiuti. Il giorno 7 in mattinata si svolgerà una gara di cross studentesco all’interno dell’Istituto Alberghiero che apre le attività dei Campionati Studenteschi. Questa attività a livello scolastico che prevede la partecipazione di oltre 300 atleti sarà curata dalla società Athletic Club Termoli e dall’Ufficio di coordinamento di educazione fisica della Direzione regionale.

Il percorso per gli atleti del comitato paraolimpico sarà totalmente accessibile e per l’occasione sarà presentato il plastico realizzato d’intesa con la Diocesi di Termoli-Larino per rendere accessibile e visibile il Duomo a tutti. L’Associazione Pietrangolare dal pomeriggio del giorno 7 sarà disponibile per visite guidate e sensoriali.