TERMOLI. Ricorre oggi, 5 dicembre 2018, la memoria liturgica di San Basso, patrono di Termoli e, insieme a San Pardo, di tutta la Diocesi di Termoli-Larino. Solenne pontificale, questa mattina, in Cattedrale presieduto dal Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, alla presenza delle autorità civili e militari, dei pescatori (che hanno donato delle ceste di pesce fresco durante l'offertorio) e dei rappresentanti della marineria che hanno rinnovato, tutti insieme, l'affidamento al Santo protettore.

«Siamo incamminati verso la vita – ha osservato mons. De Luca durante l'omelia che ha seguito il passo del Vangelo di Matteo sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci – e diretti verso un Dio di amore che si fa partecipe della nostra vita terrena e di quella che sarà la vita eterna. Un Dio che compatisce, si fa compagno della nostra esistenza e si fa quel pane per noi di cui possiamo nutrirci anche nella misura in cui viviamo la fraternità in comunione con gli altri.

In questa occasione, quale la memoria liturgica di San Basso, il Signore ci aiuti a crescere in queste dimensioni con un invito forte a guardare il Figlio e a vivere secondo i suoi insegnamenti».

Al termine della messa, animata dal coro diocesano diretto da Paolo Tarantino, il corteo ha raggiunto il piazzale del porto dove è stata deposta una corona di alloro al monumento dedicato alla “Gente di mare” . Dopo la preghiera del navigante, recitata da Rocco Mangifesta, il momento di raccoglimento si è concluso con la benedizione del Vescovo.