TERMOLI. Mercoledì 5 dicembre 2018 – memoria liturgica di San Basso – Agostino Di Fazio e Claudio Cianfaglioni sono stati ordinati presbiteri per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca.

Alla messa solenne celebrata nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli hanno preso parte il Presbiterio diocesano, il Rettore dell'Almo Collegio Capranica di Roma, mons. Ermenegildo Manicardi con un gruppo di alunni e il Copresidente del Movimento dei Focolari – Opera di Maria, Jesús Morán.

Proprio nel contesto della realtà fondata da Chiara Lubich è nata la vocazione dei due nuovi sacerdoti.

Don Agostino, 64 anni, ne è membro consacrato e, pur se incardinato al Presbiterio della Diocesi di Termoli-Larino, svolgerà il suo ministero all'interno del Movimento stesso.

Don Claudio, 36 anni, dopo gli anni di formazione svolti presso l'Almo Collegio Capranica, svolgerà il suo ministero come sacerdote nel territorio della Diocesi.

La Santa messa con liturgia di ordinazione è stata animata dal Coro diocesano diretto dal maestro, Paolo Tarantino.

Nei passaggi dell'omelia, il vescovo De Luca ha indicato nella Vergine Maria il modello del sacerdozio di Agostino e Claudio: “La vostra vita ha a che fare con l'Opera di Maria nel generarvi come 'altri Gesù' con la missione di testimoniare il suo amore per l'umanità accompagnando ogni fratello e ogni sorella attraverso un'azione pastorale che rinnova anche la maternità della Chiesa universale.

Non bisogna mai perdere di vista questa dimensione materna di generare e accompagnare lasciandosi guidare dalla Parola di Dio. Questo aspetto custodisce l'essenza della missione di Gesù per l'umanità ferita che ha bisogno della sua compassione che poi diventa condivisione e comunione di vita nell'Eucaristia.

Affido a Maria il vostro ministero con l'augurio che possiate essere un riferimento per quanti incontrerete lungo il vostro cammino facendoli sentire sempre amati”.

Note di presentazione

Agostino Di Fazio, 64 anni, originario di Paternò (Catania) è membro consacrato del Movimento dei Focolari e nel corso di questo cammino di fraternità è stato chiamato dalla sua opera al servizio sacerdotale. Ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze religiose all'Apollinare, presso la Pontificia Università della Santa Croce e il diploma di Baccalaureato presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Claudio Cianfaglioni, 36 anni, originario di Marino (Roma), ha manifestato il desiderio di entrare nel presbiterio della Diocesi di Termoli-Larino dopo un'esperienza comune e l'accompagnamento dei superiori dell'Almo Collegio Capranica di Roma, dove sta completando la sua formazione al presbiterato. Svolge attività pastorale nella parrocchia romana della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio ed è direttore di collana presso la casa editrice Città Nuova. Oltre agli studi filosofico-teologici, ultimati con la Licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana, si è laureato in Filosofia e in Italianistica nelle università romane “Tor Vergata” e “La Sapienza”, dove ha anche conseguito il master in Religioni e mediazione culturale. È inoltre diplomato presso l'Archivio Segreto Vaticano e presso la Congregazione per le Cause dei Santi. Attualmente sta ultimando il dottorato in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana.