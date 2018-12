TERMOLI. Un Natale fatto non solo di regali e di sprechi ma anche di solidarietà e sensibilizzazione su un tema molto importante, quello del servizio gratuito e del volontariato . Si intitola ‘Accendiamo il Natale’ l’iiniziativa che si è svolta questa mattina nella sala dell’ospedale San Timoteo di Termoli per inaugurare ‘L’albero del volontariato’. In tanti hanno partecipato per allestire l’abete natalizio con i loghi delle associazioni, pensieri, foto e altri elementi che hanno valorizzato il senso del progetto. Presenti, tra gli altri, il direttore amministrativo della Asrem, Antonio Forciniti, il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, la preside della scuola ‘Bernacchia-Brigida’, Matilde Tartaglia, i responsabili delle associazioni coinvolte e numerosi genitori e bambini. Tra le associazioni presenti, come riportato in locandina, ci sono: Lilt, Avo volontari ospedalieri, Cuore Molisano, l’Ail, i volontari Cappellania, l’Avis, Frares, Sorridere Sempre onlus e l’associazione diabetici Basso Molise. L’evento è stato animato dal coro della scuola Bernacchia-Brigida diretto da Alessandro Di Palma.