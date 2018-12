Come richiedere il prestito online immediato?

TERMOLI. Il prestito online immediato è quella tipologia di prestito richiedibile online che prevede l’erogazione immediata del credito, ovvero il tempo che passa dal momento della richiesta fino a quello dell’erogazione deve essere inferiore alle 24 ore.

Questa tipologia di prestito sta diventando molto apprezzata e diffusa perché tutta quella fascia di popolazione che ha bisogno di liquidità immediata per un motivo o per l’altro trova così risposta alla propria esigenza senza dover fare i salti mortali per ricevere anche una piccola somma.

Andiamo quindi a vedere se è possibile ottenere un prestito di questo tipo e di quale entità è possibile richiederlo. Secondo quanto riportato su prestitisbp.com nella guida ai prestiti con erogazione immediata, sono diverse le banche e le finanziarie che offrono questa possibilità ai propri clienti, ma le modalità di erogazione e la quantità di denaro richiedibile possono variare anche di molto.

Come ottenere un prestito immediato?

Molto spesso quando si ha bisogno di una piccola somma subito la soluzione più comoda è quella di chiederli a un amico o a un parente, ma non sempre questa soluzione è disponibile, quindi a quel punto non resta altra scelta che affidarsi alle banche.

A tal riguardo bisogna ricordare che non tutti gli istituti di credito si dimostrano disponibili ad erogare il credito in questa modalità anche se si tratta di piccole somme. Tuttavia per cifre di 500 euro molti istituti possono mostrarsi aperti a trovare una soluzione insieme al cliente.

Basta pensare a poste Italiane che ha ideato un Mini Prestito Banco Posta in grado di cedere una somma compresa tra i 1000 e i 3000 euro in tempi molto rapidi, ma non mancano le opportunità offerte anche da altre banche come Unicredit che offre accesso al mini credito fino a una somma di 1500 euro.

Il problema è che le banche tendono a non concedere piccoli prestiti perché i margini di profitto sono minimi, tuttavia ci sono finanziarie disposte a cedere prestiti che vanno dai 500 ai 30 mila euro anche attraverso il sito della compagnia.

Online i tempi si accorciano e così anche i costi dei prestiti si abbattono perché ci sono meno carte e burocrazia da espletare. In base alle somme richieste i tempi di ammortamento possono andare tra i 6 e i 21 mesi. La discriminante principale per i prestiti immediati è il tasso di interesse.

In genere riuscire ad ottenere una somma in tempi record presuppone che la banca applichi dei costi e dei tassi di interesse leggermente più elevati soprattutto per aumentare i propri margini di profitto.

Prestito immediato tra privati

Esistono però anche altre soluzioni come le piattaforme di piccoli prestiti immediati online, quelle che permettono di scambiarsi prestiti tra privati. Molti pensano che prestarsi i soldi privatamente sia illegale o pericoloso, ma in realtà non ci sono leggi che vietano il prestito tra privati, ovviamente bisogna guardare al tasso di interesse perché c’è il rischio di usura da considerare.

Le piattaforme che permettono questa tipologia di prestito sono quelle che praticano il cosiddetto social lending, ovvero il prestito sociale. In questo modo chi presta soldi può ottenere un guadagno dai propri risparmi, mentre chi lo riceve può averlo in tempi più rapidi.