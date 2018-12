LARINO. Sabato, primo dicembre, un bel gruppo di genitori e nonni si sono radunati davanti la scuola primaria e dell'infanzia di Larino San Leonardo per dar corso alla messa in ordine degli spazi esterni. I partecipanti si sono presentati all'appuntamento forniti dell'attrezzatura necessaria (guanti, secchi, rastrelli, cesoie, decespugliatore, e motosega). La ditta Di Febo, con l'escavatore, si è occupata di sradicare due alberi secchi, al loro posto sono stati messi a dimora due abeti.

L'amministrazione comunale, attraverso l'interessamento del sindaco e dell'assessore all'ambiente, si è occupata dei permessi necessari per poter svolgere tale attività ed ha fornito un mezzo per lo smaltimento di rifiuti prodotti. Tutti hanno risposto all'iniziativa con entusiasmo, anche perché si è trattato di un momento di educazione ambientale e di impegno civico, trascorso in compagnia e in piena sicurezza per promuovere e costruire una comunità coesa, solidale e sensibile ai bisogni del proprio territorio. A conclusione della giornata, tutti hanno concordato sul fatto che si è trattata di un'iniziativa significativa è importante. oltre a cercare di migliorare la qualità della vita dei bambini che frequentano il plesso scolastico, la speranza è quella di far crescere il senso civico e la consapevolezza di appartenere a una comunità dove il contributo creativo e fattivo di ognuno è prezioso per il bene di tutti.