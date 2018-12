Impianti sportivi e infiltrazioni, palazzina fa causa al Comune

TERMOLI. Un palazzo subirebbe danni a causa di impianti legati a campi sportivi comunali e per questo, con ricorso ex art. 702 bis acquisito al prot. n. 55944 del 24/10/2018, il Condominio Villaggio Alcione Pal G di via Asia n. 50, esponendo di aver riportato danni “a seguito della realizzazione di un impianto sportivo per il calcio a 5 a causa delle acque meteoriche che cadono sui campetti e si riversano interamente sul muro di proprietà condominiale, determinando le infiltrazioni segnalate”, ha ritenuto in diritto di imputare la responsabilità dei fatti per cui è causa al Comune di Termoli e lo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino all’udienza del 19/12/2018 per l’accoglimento delle richieste dei privati.

In primis la dichiarazione delle cause dei danni descritti in atti è ascrivibile a infiltrazioni di acque meteoriche provenienti da proprietà condominiale; per l'effetto, la condanna del Comune di Termoli convenuto al pagamento dei danni subiti dal Condominio Alcione, nella misura di € 42.892,84. Oltretutto, condannare, altresì, il Comune di Termoli, a titolo di risarcimento danni subendi al pagamento dell'importo di €14.019.89 e all'esecuzione delle opere necessarie per evitare il ripetersi dei deleteri fenomeni infiltrativi così come indicate esplicitamente nella perizia del Ctu. Infine, l’ultima richiesta è condannare il Comune di Termoli a pagare altri 3mila euro o altra somma ritenuta equa dal giudice per la richiesta risarcitoria inoltrata di un condomino per infiltrazioni avvenute nel proprio box. Oltre alle spese legali e di giudizio. L’atto di ricorso è stato inviato al broker Assidea&Delta per l’attivazione della relativa copertura assicurativa. La giunta ha autorizzato il sindaco Sbrocca alla costituzione in giudizio e l’ente ha nominato come legale l’avvocato Eligeo Roberti.