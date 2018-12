Viabilità, tra due domeniche si inaugura la rivoluzione in centro

TERMOLI. Alle ore 12.30, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, si rinnoverà, a Termoli, il rito dell’omaggio floreale alla Madonnina, in Piazza Regina Elena. Un momento di preghiera e riflessione che vedrà la presenza del vescovo, del sindaco e dell’amministrazione comunale, del parroco della Parrocchia San Timoteo, don Benito Giorgetta, di don Gabriele Mascilongo, parroco della cattedrale e delle comunità parrocchiali. Dopo il pensiero mariano del Vescovo e la preghiera dell’Angelus, i Vigili del Fuoco depositeranno l’omaggio floreale ai piedi della Madonnina.

Ma sarà anche l'ultima celebrazione con l'attuale viabilità per la Madonnina di Termoli, poiché da domenica 16 dicembre, questa la data da segnare sul calendario, andrà in vigore il nuovo assetto, che prevede l'apertura del doppio senso di circolazione in via Dante, grazie alla nuova bretella di collegamento che porta direttamente alla stazione ferroviaria e che sarà corredata dalla pedonalizzazione del primo tratto di Corso Umberto, quello che si congiunge al corso Nazionale.

Insomma, l'attesa rivoluzione della viabilità nel centro che più centro non si può, dove insistono piazza Monumento e l'edificio scolastico che ospita elementari e medie è ormai al traguardo.