Continua a furor di popolo la raccolta firme a Campomarino

CAMPOMARINO. Considerata la partecipazione alla due giorni della raccolta di firme sulla modifica della viabilità’ – una partecipazione non solo per il numero di firme raccolte, ma anche per l’apprendimento ed il coinvolgimento della popolazione che ha potuto dire la sua su questa scelta scellerata dell’amministrazione comunale - il comitato continua nella raccolta di firme e sarà presente oggi dalle ore 16 alle ore 20 di fronte la farmacia De Luca-Spagnoletti e domenica 9 dalle ore 9.30 alle ore 13 presso il bar Mary Joan. Il banchetto sarà anche l’occasione per raccogliere, insieme alle firme per la modifica del piano viabilità, anche proposte e suggerimenti dei cittadini relative non solo alla viabilità ma più in generale alla vivibilità ed alla crescita del Paese.