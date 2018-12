Digital PR e Web Marketing: i benefici per le aziende

TERMOLI. Si sente molto spesso parlare di pubbliche relazioni, ma difficilmente queste vengono viste davvero in grado di essere integrate con l’attività di marketing di un’azienda e questo è tanto più vero se si parla di web. Anche nel mondo della rete chiunque intenda costruire una presenza online efficace non può sottovalutare l’importanza delle Digiltal PR (Digital Public Relations) come strumento integrato di web marketing.

Se una comunicazione interna efficiente riesce a portare risultati nella condivisione di messaggi unici e coerenti che aumentano la consapevolezza di brand, così una comunicazione esterna di qualità è indispensabile per ottenere la fidelizzazione nel rapporto con il cliente, come avviene ad esempio attraverso il customer service.

Ma quali sono i principali vantaggi di una buona attività di Digital PR? Se non si è mai svolto qualcosa di simile difficilmente si è a conoscenza di quali grandi risvolti possano avere le pubbliche relazioni web di qualità. Per capire più da vicino quali possono essere i benefici abbiamo chiesto a Stefano Schirru di IMG Solutions (grande realtà nel campo delle Digital PR italiane) di elencare i principali vantaggi e risultati possibili.

3 benefici per le aziende derivanti dalle Digital PR

Le Digital PR solo svolte per allargare la sfera di influenza del sito e richiamare quanto più possibile l’attenzione del pubblico sulla propria azienda e sul proprio marchio, ecco 3 benefici che solo relazioni proficue possono apportare:

1 – Digital PR e impatto sul Content Marketing

Il content marketing è fondamentale per qualsiasi azienda voglia affermarsi sul web, per questo avere un team interno che si interfaccia continuamente con il team di relazione esterna sembra essere determinante per l’immagine aziendale.

Tutti sanno quanto sia importante mantenere il contatto con blog e influencers in grado di pubblicare contenuti prodotti da risorse interne all’azienda donando eccellente visibilità nel cuore della nicchia di interesse. Non solo il blog garantisce visibilità a contenuti prodotti da un’azienda sul suo stesso sito, ma anche attraverso le condivisioni social, fatto che offre un’esposizione ancora più grande.

Allo stesso tempo è utile fare anche il contrario, ovvero far produrre un guest post all’influencer di interesse da pubblicare sul proprio blog aziendale, questa pratica può far scaturire una serie di indiscutibili effetti benefici. In prima istanza un influencer sarà in grado di apportare autorità al brand offrendo attraverso il proprio blog aziendale contenuti di valore, ma nello stesso momento potrebbe pubblicare quel post nel suo network personale scatenando una spirale di visibilità molto positiva per l’azienda.

2 – Le Digital PR? Impattano la SEO!

Altro chiodo su cui batte molto spesso gli esperti di IMG Solutions è l’impatto che le Digital PR possono avere anche sull’attività SEO. Cosa si può ottenere in particolare? Ci sono due vantaggi principali per la SEO:

Google tende a penalizzare quei siti che ottengono backlink “illegalmente” oppure addirittura che fanno link spam. Chi ottiene link in maniera naturale viene premiato e le Digital PR possono generare un processo di acquisizione di link naturali senza precedenti per un sito con il grande impatto che questo può avere sul posizionamento del sito stesso.

“illegalmente” oppure addirittura che fanno link spam. Chi ottiene link in maniera naturale viene premiato e le Digital PR possono generare un processo di acquisizione di link naturali senza precedenti per un sito con il grande impatto che questo può avere sul posizionamento del sito stesso. Intrattenere rapporti con blog, influencer e siti di settore non fa che aumentare la propria autorevolezza e aumenta la possibilità che siti di ogni genere possano avere interesse a linkare il proprio sito aziendale o che quantomeno lo citino, aumentando la sua autorità o quella aziendale.

3 – Digital PR e Social Media: si influenzano positivamente

Infine c’è da sottolineare come la costruzione di una rete di relazioni forti e stabili attraverso i social network può portare una grande quantità di condivisioni lato utente, il che vuol dire aumentare esponenzialmente la propria visibilità su svariate piattaforme.

Se i contenuti prodotti riescono ad accattivarsi il favore di colleghi e influencer se ne ottiene un ritorno di immagine non indifferente. Per ottenere il risultato si necessita di guest post e di collaborazioni proficue perché il lavoro svolto venga condiviso aumentando il traffico e la visibilità del brand.

Conclusioni

Questi concetti per chi opera nel settore non sono certo una novità. Tuttavia, le nuove generazioni di marketers sembrano sottovalutare molto spesso il potere derivante da buone digital PR. Non è così per la IMG Solutions che grazie alla sua esperienza nel settore continua a sottolineare l’importanza di relazioni digitali di qualità.