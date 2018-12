Larino Comune d'Eccellenza: tra le 100 «Mete d'Italia»

LARINO. Giovedì scorso, 6 dicembre, nella prestigiosa sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma, si è svolta la Cerimonia per la consegna del Premio 100 Mete d’Italia. L’evento, in collaborazione con la casa editrice Rde, ha concluso un percorso che ha visto coinvolti i Comuni Italiani. Tra questi, anche la città di Larino, a cui è stato conferito il riconoscimento di Comune di Eccellenza per il comparto produttivo a sostegno dell’economia attraverso la facilitazione di insediamenti produttivi e l’assunzione di politiche urbane nell’ottica delle smart cities e delle innovazioni tecnologiche.

Nella valorizzazione dell’onorificenza, molta è stata la considerazione del nostro territorio che degrada dolcemente dalla collina alle piane, protraendosi fino alla costa adriatica. Considerazione è stata espressa per i nostri campi di olivi e per altre coltivazioni tipiche come: la vite, i cereali e gli ortaggi; nonché per la componente museale archeologica e gli eventi che impegnano la cittadinanza durante tutto l’anno: la Carrese di San Pardo in primavera, la Fiera di ottobre in autunno e il Carnevale Larinese in inverno. L’Amministrazione ringrazia Dell’anna Eventi s.a.s, la professoressa Elisabetta D’Ercole e i giovani dell’Associazione “Larinella” per il loro prezioso contributo.