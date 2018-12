TERMOLI. Terza e ultima giornata in piazza per i volontari dell'Ail, che da venerdì regalano le Stelle di Natale a chi offre un contributo alla ricerca. «Ricordate che ogni malato di leucemia ha la sua buona stella, allora mi raccomando acquistate tante stelle di Natale per illuminare la via della Ricerca!», il monito che era stato lanciato da Michele, un ragazzo di 33 anni che sta conducendo una battaglia contro questa malattia.

I volontari dell'Ail, Associazione attiva presso il Centro Trasfusionale di Termoli, diretto dal dottor Marino, sono in piazza per offrire le Stelle di Natale a chi con un contributo minimo di 12 euro, volesse sostenere la Ricerca e l'assistenza dei nostri pazienti molisani, nel lungo e faticoso percorso della malattia. I volontari saranno attivi nei comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero, Petacciato, Portocannone, Rotello e Ururi.

Sempre in piazza Monumento ci sono anche i ragazzi della Casa di Kore, per raccogliere fondi da destinare al progetto di accoglienza per minori disagiati di via dei Campioni.