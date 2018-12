LARINO. Enorme successo per le luminarie nel centro storico di Larino. Sono state accese ieri pomeriggio, alle 17, per il primo dei due appuntamenti dell'evento 'Magia di luci' con un percorso suggestivo tra creazioni originali ispirate non solo alle festività ma anche ai monumenti e alle tradizioni locali. Il programma prevede, inoltre, la loggia di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le letterine, stand di hobbistica, street food, artigianato locale e prodotti tipici, musica e uno spettacolo di luci in piazza Duomo replicato ogni ora.

L'evento è stato organizzato dall'associazione Larino nel Cuore guidata da Salvatore Faiella che ha ringraziato i giovani del carnevale larinese per aver realizzato le singolari intelaiature delle luci e tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione. Altri appuntamenti il 9, 26 e 30 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019. «Un sentito ringraziamento – prosegue Faiella – va ai ragazzi del Carnevale Larinese che con la propria abilità tecnica hanno realizzato le straordinarie intelaiature su cui sono montate le luci, ed a tutti i cittadini larinesi che con il proprio impegno hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento. Invitiamo tutti a partecipare a questo primo appuntamento ed a quelli che seguiranno, per trascorrere insieme le festività in gioia ed allegria».