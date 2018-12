MONTENERO DI BISACCIA. È risaputo che spesso, per comprendere qualcuno, il miglior modo è indossarne i panni. O, in questo caso, una mascherina: si viene infatti bendati per accedere al percorso multisensoriale messo a punto dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, gratuito e aperto a tutti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00, presso il Centro commerciale Costaverde.

Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare e avvicinare la popolazione al mondo dei non vedenti e ipovedenti, oltre a raccogliere quei fondi che scarseggiano da parte delle istituzioni locali.

Ad accogliere i visitatori, la presidente regionale dell’Uic Molise Marilena Chiacchiari e il consigliere nazionale Marco Contidorio che, insieme a un gruppo di membri volontari, accompagnano adulti e bambini attraverso i banchi allestiti con cibi e bevande, oggetti di uso quotidiano e materiale didattico in braille per vivere un’esperienza più vicina possibile a quella di un non vedente.

«Avendo gli occhi coperti, ho dovuto attivare tutti gli altri sensi a disposizione,» racconta una partecipante dopo la conclusione del percorso, «un momento molto bello che rende davvero l’idea di cosa vuol dire non poter utilizzare la vista e che consiglio a tutti di provare».

Il percorso è pensato infatti per far capire come una persona non vedente si muove “al buio”, come apprende il linguaggio e si relaziona agli oggetti. «Il partecipante ha occasione di mangiare alcuni cibi e versarsi da bere senza vedere, di leggere parole in braille, di toccare oggetti e riconoscerli. Per i più piccoli abbiamo ideato noi stessi un libro sonoro-tattile, realizzato grazie a un editore di Bologna, dotato di una speciale penna che riconosce le figure degli animali e ne emette il verso», ci spiega Marilena Chiacchiari.

La presidente ringrazia il direttore del Centro commerciale Dario Valerii e il direttore del supermercato Conad Michele Reale, entrambi presenti questa mattina ad assistere all’evento, per la messa a disposizione gratuita dei locali e la donazione dei beni alimentari utili allo svolgimento dell’esperienza.

«Un altro ringraziamento va al Lions club satellite di Montenero di Bisaccia, col quale abbiamo avviato un protocollo d’intesa che ci porterà a gennaio a realizzare anche una cena al buio nello stesso Comune di Montenero.»

L’iniziativa è anche occasione per dare un contributo alla Uic acquistando un pupazzo o una calza della befana. “Occhio alla calza” è un’attività di raccolta fondi giunta alla sua seconda edizione in Molise, che proseguirà in molte piazze regionali durante tutto il periodo natalizio. I ricavati, come quelli di ogni evento di beneficenza dell’associazione – dalla vendita di uova di Pasqua alle lotterie in braille, – sono destinati ai campus estivi per bambini, alle gite sociali e alle attività ricreative per anziani e per tutti i membri.

Ma come si entra a far parte dell’Uic? «Può iscriversi chiunque non superi un’acuità visiva di due decimi con correzione; l’iscrizione in qualità di socio sostenitore è invece aperta a chiunque lo desideri», conclude la presidente Chiacchiari. La sezione regionale conta ad oggi 450 iscritti, ma i non vedenti assoluti o parziali – stimati dalle pensioni di disabilità dell’Inps – sono circa quattromila in Molise. Presso l’associazione, inoltre, vengono spesso attivati progetti di Servizio Civile.

L’evento sarà ancora in corso nella mattinata di domani 10 dicembre, durante la quale è prevista la visita di un centinaio di alunni delle scuole medie di primo grado di Montenero di Bisaccia.