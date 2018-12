TERMOLI. Come ogni anno, anche quest'anno la parrocchia di San Timoteo ha allestito all'esterno ed attorno alla chiesa un presepe fatto di terracotta, costruzioni e personaggi plasmati dall'artista Cleofino Casolino aiutato nella messa in opera da Enzo, Eugenio e Maurizio oltre ad alcuni ragazzi della Casa Famiglia. Un'affascinante rappresentazione artistica che può essere ammirata anche dai semplici passanti vista la collocazione appunto all'esterno. Cleofino ha davvero fatto un ottimo lavoro trovando anche un sostegno nelle strutture Iktus con gli strumenti per lavorare e cuocere l'argilla.