Dichiarazione universale dei diritti umani, a 70 anni dalla grande conquista

GUGLIONESI. Il 10 dicembre del 1948 venne adottata dall’assemblea delle Nazioni Unite, la “Dichiarazione Universale dei diritti umani”.

Il mondo era appena uscito da una guerra mondiale nella quale morirono circa 60 milioni di persone. Fu quella tragedia che spinse i Paesi del mondo ad unirsi, ad individuare nuove strade per evitare il ripetersi di simili eventi.

La “dichiarazione Universale dei diritti umani” è il primo documento a sancire che i diritti umani sono universali e indivisibili, che la libertà di parola, di riunione, di manifestare, di vivere in pace, così come l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al lavoro, al diritto di lasciare il proprio Paese sono diritti di tutti.

Per celebrare questa importante data, il Forum Civico Europeo, di cui fa parte l’Arci, ha programmato una capillare azione di sensibilizzazione e informazione per il giorno 10 dicembre denominata “No day without us (difendiamo i diritti di tutti).

In sintonia con questa azione, l’Associazione Arci F. Iovine, ha programmato, nell’ambito della manifestazione “Merry Christmas – il Natale a Guglionesi” una iniziativa che si terrà a “Palazzo Massa” oggi alle ore 17 e che prevede la lettura, a “più voci” e a più colori, dei primi 13 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti umani. La lettura sarà filmata e postata sui social.

Riscoprire, anche attraverso la lettura “comune”, il significato autentico di alcuni dei principali valori che sono al centro della nostra costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti umani.

Partecipano alla lettura: Mario Bellotti (sindaco di Guglionesi), Padre Lino Iacobucci, i ragazzi del Liceo D’Ovidio di Larino, il capitano della squadra di calcio “Nelson Mandela, Kisela Romolo (presidente dell’associazione “Zampe nel cuore”), Luigi Stivaletti (presidente dell’associazione “Riders Moto Club” Guglionesi), Elisa Sarchione (Sprar Guglionesi), Margherita Di Prospero (presidente del Circolo Arci F. Iovine) con i partecipanti allediverse attività associative e chiunque voglia partecipare all’iniziativa.

Seguirà una degustazione di prodotti/dolci “universali.