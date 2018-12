GUGLIONESI. Si sente aria di Natale tra le stradine di Guglionesi. Tra le vetrine dei piccoli negozi e dei locali.

Si sente aria di Natale dopo un'estate un po' particolare che, ancora non diventa un ricordo. La gente del posto, però, si rimbocca le maniche sperando che questo Natale porti la serenità di cui hanno bisogno, che da qualche tempo qualcuno non ha più.

E per questo motivo che l’amministrazione Bellotti ha deciso già da fine novembre, di accendere le luminarie per il paese, di preparare un cartellone delle festività colmo, per grandi e piccini. Come a voler dire, buttiamoci quest'anno alle spalle e pensiamo alle cose belle che il futuro può regalarci.

E così, anche le associazioni presenti sul territorio, si sono date da fare per donare un sorriso ai guglionesani.

Infatti, ieri pomeriggio, sia la Proloco e sia l'@ltra Guglionesi hanno dato il via all’accensione degli alberi di Natale. Uno a Castellara, nella villa comunale, realizzato con più di 5500 bottiglie di plastica, e l'altro, a cura della proloco Colleniso, davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, fatto di luci e con una stella luminosa con una coda lunga di 4 metri.

La decisione di preparare un albero nella zona del centro storico deriva dalla voglia, l'impegno di dare un tocco di magia alla zona più colpita dal sisma dello scorso agosto. Una decisione tanto apprezzata anche dal parroco Gianfranco Lalli, contento anche di aver visto sotto l'albero il simbolo del presepe, dove la culla di Gesù bambino è rappresentata da un ostensorio.

“Sarebbe bello se per l'anno prossimo ogni zona di Guglionesi abbia il proprio albero, il proprio presepe come simbolo di rinascita. Perché ogni anno si nasce, ogni anno aspettiamo la serenità di cui abbiamo bisogno” ha affermato Gianni Sabetta, presidente Proloco. Ed è d'accordo con lui anche il sindaco Bellotti che, si dice soddisfatto del grande lavoro delle associazioni guglionesane.