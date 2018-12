TERMOLI. Venerdì pomeriggio, come ormai tradizione da qualche anno, al Porto Turistico Marina di San Pietro, è stato acceso ufficialmente l'albero di Natale fatto artisticamente e in stile marinaro, alto circa 6 metri: l'ideatrice fin dalla sua prima progenie è sempre la maestra d'arte di origine francese sposata a Termoli con Daniele Marinucci, Christelle Cornu, che come ogni anno aggiunge delle cose nuove e molto belle che arricchiscono ancor di più l'albero.

Quest'anno è stata aggiunta la slitta e le renne con la presenza di Babbo Natale e tantissimi sono stati i bambini accorsi per consegnare la loro letterina con richiesta di doni. È bene ricordare che questo evento è stato reso possibile - come ci ha tenuto a sottolineare Christelle - dal Centro Socio Lavorativo “F. Auciello” satellite del centro di Salute mentale di Termoli. Gli utenti del Csm insieme alla maestra d’arte Christelle Cornu hanno contribuito alla realizzazione del maestoso albero, ma importante è stato il contributo anche delle persone del Porto Turistico e di molti amici.