TERMOLI. Non si può essere teneri, tanto meno porgere l'altra guancia con chi deliberatamente danneggia il patrimonio pubblico e per questo che dal pulpito della rubrica settimanale proposta in video dall'editore Nicola Montuori, "Questo è (se vi piace)" lancia una proposta che si vorrebbe fosse raccolta da tutti coloro che hanno a cuore la nostra città: uniti contro gli imbecilli.