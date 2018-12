Pechino rifiuta i rifiuti e potrebbero essere guai anche per il Molise

LARINO. Il quadro che emerge dall’indagine annuale di “Cittadinanzattiva” circa i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fa riferimento su di una casa-tipo di 100 mq e su di una famiglia composta da tre persone. Valutandone i dati, si viene a scoprire che, in Italia, la tassa dei rifiuti ‘vale’, in media, 302 euro; ma che le differenze - tra una regione e l’altra - variano al punto che - tra il luogo in cui si paga di più e quello in cui si versa di meno – è possibile registrare uno scarto superiore al 120% che può raggiungere il 270% quando si raffrontino le province meno care con quelle più care.

Analizzando i numeri, si scopre che è la Basilicata a far registrare l’incremento più elevato (+13,5% solo a Matera) mentre (caso curioso) il Molise vanta una diminuzione consistente (-4,9%) ancora più di quella del Trentino-Alto Adige (-4,5%). Anzi è proprio in quest’ultima Regione autonoma che trasporto e smaltimento costano di meno: appena 188 euro che, in Centro, lievitano a 301 e che, al Sud, diventano 357. Dove il ‘rusco’ costa di più è nella Campania di De Luca (422 euro l’anno). Se poi ci si riferisca ai soli capoluoghi si scopre che Belluno rimane la città più economica (153 euro annui) mentre Trapani registra un drastico aumento del 49% rispetto al 2017. Tornando al Molise la spesa media per famiglia ammonta a 219 €, con una riduzione del 4,9% rispetto ad un anno fa mentre la tariffa decresce addirittura ad Isernia (8,3%). Riferendosi alle tipologie di raccolta, quella differenziata permette di riscontrare un dato positivo nella Pentria (56,9%) a fronte di quello decisamente negativo del capoluogo di regione dove la differenziata è ferma al 13,6%.



Sicuramente il lettore si era sempre chiesto che fine facessero i rifiuti prodotti nelle nostre case, poi differenziati dalle famiglie ed infine raccolti – quotidianamente – dagli addetti delle varie Aziende che lavorano per gli enti locali. In una prima fase il trasferimento è minimo e, per lo più, finisce in località molisane di stoccaggio (Guglionesi, Petrella Tifernina, etc.). Dopo di che possono intraprendere un lungo viaggio sino a finire addirittura in Cina, magari a 7.500 km di distanza dalla 20.a regione. Secondo Legambiente la carenza di informazione nei Comuni costituisce un freno ad iniziative imprenditoriali, quali che siano; cosicché molti bandi continuano ad uscire col massimo ribasso, senza fare riferimento ad alcun criterio minimo ambientale.

Eppure, sin dal 2015, il Parlamento italiano (caso quasi unico a livello mondiale) ha approvato una serie di norme per i cosiddetti “appalti verdi”, secondo cui le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a favorire - negli acquisti - i prodotti riciclati, come la carta, le panchine od i sistemi di illuminazione. Sino a qualche mese addietro il 31% dei rifiuti di plastica europei veniva raccolto ed avviato per l’appunto al riciclo dalla Cina. Il resto finiva nei termovalorizzatori, in discarica o nell’ambiente.

Negli altri mercati europei la citata Nazione acquistava dall’estero oltre 7 milioni di tonnellate di scarti; in pratica il 72% dei rifiuti provenienti da tutto il mondo. Dallo scorso aprile questa grande massa rimane laddove viene prodotta perché Pechino ha deciso di non accettare più l’importazione di oltre 20 tipologie di rifiuti (dalla plastica alla carta fino alle scòrie della lavorazione dell’acciaio e del settore tessile; e, dal 31 dicembre, non potranno più entrare altre 16 famiglie di scarti (carcasse di auto compresse, pezzi di nave demolite).

Perciò, se questi materiali ritornavano sotto forma di imballaggi o di ‘cineserìe’, certi reintegri ora non si verificheranno più. Del resto, con l’aumento della produzione globale di plastica, la quantità di certi rifiuti è esplosa, peggiorando qualitativamente, al punto che il riciclaggio si era reso sempre più difficile. C’è da pensare che, quanto prima, l’Italia possa essere investita da un’emergenza; soprattutto il Molise che non vanta un sistema di riciclo particolarmente avanzato. Un tempo la Cina copriva la differenza; ma ora che questo sfogo non c’è più gli incendi (coi danni all’ambiente) potrebbero diventare tanti.

Claudio de Luca