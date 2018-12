In stallo la piccola Lourdes, Pallotta pronto a completare l'opera

MONTECILFONE. In fase di stallo la realizzazione della cosiddetta piccola grotta di Lourdes nel bosco di Corundoli a Montecilfone. Il sindaco Franco Pallotta, che ha belle gatte da pelare per i danni subiti a causa del sisma dall’abitato, ha scritto al presidente del comitato promotore, Vittorio D’Inzeo, che assieme al parroco don Franco Pezzotta porta avanti questo ambizioso programma di edificazione del luogo di culto e pellegrinaggio. «Gentile Presidente, questa Amministrazione comunale ha acconsentito con piacere alla concessione del diritto di superficie nel sito ove questo benemerito Comitato sta realizzando l'opera In oggetto ed e stata anche fautrice della medesima opera sia a livello informale che nel richiedere ed ottenere per la stessa l'imprimatur dal vescovo di Termoli.

Ė quindi vivo interesse di questa amministrazione comunale che l’opera si realizzi e possa svolgere la funzione religiosa che le è propria e la conseguente ed auspicata funzione di valorizzazione dell'area anche ai fini turistici. Nell'ultimo anno si nota una fase di stallo nella esecuzione dei lavori e per tale motivo, al fine di agevolare completamento dell'opera, questa amministrazione si rende disponibile ad assumersi direttamente l’onere di completare i lavori, così come previsti dal Comitato e nel rispetto della progettazione prevista, investendo una somma pari a 40mila euro. Per fare ciò l’opera (il suolo) dovrebbe tornare nella disponibilità del Comune, mediante la semplice retrocessione delle aree concesse in comodato. Completata la costruzione, il Comune provvederà all'affidamento della gestione ad Enti del territorio che potrebbero essere codesto medesimo Comitato o, più propriamente, la parrocchia.

Nel caso la presente proposta venga condivisa dal Comitato, entro pochi giorni vorrei incontrarla per definire I dettagli dell'operazione. Mi preme sottolineare la necessaria celerità della decisione, in quanto vi sono nel territorio comunale molteplici e ulteriori esigenze che potrebbero essere soddisfatte con tale somma».